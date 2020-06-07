Образ святой Троицы - Отца, Сына и Святого Духа - лежит на каждом человеке, и наша задача - сберечь этот образ невредимым. Об этом сказал Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий 7 июня во время Литургии на Соборной площади Успенского собора Киево-Печерской лавры, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

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"Каждый человек имеет в себе образ Троического Божества, и мы должны заботиться о том, чтобы этот образ был невредимым. Потому что, когда человек согрешает, он повреждает этот образ, делает его безобразным - не таким, каким он есть. Это красивый, благородный, светлый, радостный образ, но, когда мы грешим, то все это искажаем, топчем и уничтожаем. И, когда человек грешен, то образ Бога у него поврежден. Человек восстанавливает в себе образ Божий через исполнение Божественных заповедей - это те инструкции, которые помогают нам выровнять все наши перекосы, которые мы совершаем в нашей жизни", - сказал он.

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Для каждого человека очень важно беречь в себе образ Троического Божества невредимым, отметил митрополит Онуфрий.

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"Очень важно, чтобы человек сберегал в себе невредимым образ Троического Божества, чтобы его разум был наполнен добрыми мыслями. Потому что добрые мысли несут в себе добрую энергию, а злые мысли несут в себе злую энергию. И мы должны пытаться жить так, чтобы наши мысли и разум наполнялись добрыми мыслями, тогда разум будет порождать добрую энергию, и будет нам радостно жить. И во всех испытаниях нашей жизни мы будем чувствовать себя внутренне комфортно", - подчеркнул Предстоятель УПЦ.

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Митрополит Онуфрий также напомнил, что в праздник святой Троицы отмечается День рождения Церкви.

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"Когда Спаситель вознесся на Небо, то Он вознес на Небо и нашу человеческую природу. И посадил ее одесную - то есть, по правую сторону от небесного Бога и Отца. И в своем Вознесении Господь послал на землю Духа Святого, которым Господь наполнил и оживил свою Церковь. В Церкви Господь пребывает с нами не только, как Бог. В Церкви Господь пребывает с нами как Богочеловек, в Церкви Господь дает нам вкушать свое Божественное Тело и пить свою Божественную Кровь", - сказал Блаженнейший Владыка.

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Он также подчеркнул, что верующими Православной Церкви являются люди разных национальностей и статусов.

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"Мы являемся членами этой великой Церкви, которая объединяет в себе людей разного цвета, кожи и разных национальностей, разного происхождения и разных статусов. И все мы объединяемся в одно Тело, которое называется Святая Православная Церковь. И в этой Церкви мы все объединяемся благодатью Святого Духа - мы находим здесь ту благодать, которая нужна нам для того, чтобы достойно жить на земле и достигнуть спасения в Вечности. Чтобы быть способными вместить в себе самый великий дар, который нужен человеку - дар вечного спасения", - сказал Митрополит Онуфрий.

В праздник Троицы православные чтят единого Бога в трех лицах, пояснил Предстоятель УПЦ.

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"Мы сегодня прославляем нашего Творца и Создателя, который является единым в Троице Богом. Не три Бога, а один Бог, который имеет три лица - лицо Отчее, лицо Сына и лицо Святого духа. Когда Господь творил мир, то Отец восхотел, Сын сотворил, а Святой Дух оживотворил", - сказал он.

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Как отметил Митрополит Онуфрий, самая яркая печать Троицкого Божества - это солнце.

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"Солнце представляет собою огненный шар, это раскаленная огненная масса, из которой выходят лучи, которые несут собою тепло, согревающее землю. Солнечный круг - это образ Бога-Отца. Лучи Солнца, которые постоянно выходят наружу из этого круга - это образ Бога-Сына. А то тепло, которое несут за собою лучи - это образ Святого Духа, который выходит из Отца и через Сына спускается на все творение.

Каждый человек имеет в себе образ Троического Божества - каждый человек имеет разум, который постоянно рождает мысли. А мысль несет за собою силу, которая побуждает нас делать добрые дела. Разум - это образ Небесного Бога-Отца, это мысль, которая постоянно рождается. И та сила, которую несет мысль - это образ Духа Святого", - пояснил он.

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"Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, жить в молитве, покаянии и посте, в сотворении добрых дел. Пусть Господь помогает нам выстраивать свою земную жизнь так, чтобы всегда и везде для нас был упованием Небесный Отец, прибежищем - Сын, а покровом - Дух Святой", - пожелал Митрополит Онуфрий всем православным христианам.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Троицей и призвал придерживаться старинного народного обычая: не ссориться, держать на кого-то зла и завидовать.