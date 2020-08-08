В Одесской области нетрезвый водитель напал на полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации, копы заметили, что местный житель проехал на запрещенный сигнал и потребовали от него остановиться, однако злоумышленник не отреагировал, прибавил газу, а за несколько сотен метров, не справившись с управлением, и врезался в бетонную преграду.

Отмечается, что после этого шофер вышел из машины и попытался сбежать. Когда беглеца догнали, тот набросился на полицейских, начал кусать им руки и бить по лицу. Нарушителя задержали и доставили в Овидиопольский отдел полиции. Количество алкоголя в крови в разы превышало норму.

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