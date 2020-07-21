В селе Приморское на пляже пьяная женщина, управляя автомобилем, хотела переехать отдыхающих.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации, злоумышленницу пытался остановить один из мужчин, став перед машиной. Но нарушительницу это не остановило, и она поехала на него. Наезда мужчина избежал, запрыгнув на капот автомобиля.

Отмечается, что нарушительницу арестовали и приговорили вынесли ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Фото: Нацполиция

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