Под Одессой нетрезвый водитель пыталась задавить людей [ Редактировать ]
В селе Приморское на пляже пьяная женщина, управляя автомобилем, хотела переехать отдыхающих.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По информации, злоумышленницу пытался остановить один из мужчин, став перед машиной. Но нарушительницу это не остановило, и она поехала на него. Наезда мужчина избежал, запрыгнув на капот автомобиля.
Отмечается, что нарушительницу арестовали и приговорили вынесли ей меру пресечения в виде домашнего ареста.
Фото: Нацполиция
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