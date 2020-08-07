В Дрогобыче Львовской области водитель, двигаясь задним ходом, не заметил и сбил на 4-летнюю девочку. Об этом сообщает областная полиция.

ДТП произошло 6 августа около 18:20 на улице Стрыйской. 19-летний водитель Volkswagen Golf, житель города Самбор, двигаясь задним ходом, совершил наезд на четырехлетнюю девочку, которая каталась на самокате.

С травмами ребенка госпитализировали, о состоянии не сообщается. Правоохранители проводят досудебное расследование происшествия и выясняют, где были родители. Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Родителей призывают внимательно следить за своими детьми, особенно в местах, где есть опасность наезда автомобиля. Водителей, просят быть предельно внимательными и осторожными на дороге. Двигаясь задним ходом, всегда контролируйте ситуацию в зеркалах заднего вида, даже если автомобиль оборудован видеокамерами.

Ранее сообщалось, что в Харькове авто сбило ребенка на пешеходном переходе.