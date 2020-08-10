В 2021 году перенесут рабочие дни: как будем отдыхать [ Редактировать ]
В Кабинете министров Украины запланировали перенос рабочих дней в 2021 году, проект акта направлен на согласование профсоюзов. Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов.
Такие меры направлены на рациональное использование рабочего времени и создание благоприятных условий для празднования в 2021 году 7 января - Рождества Христова и 24 августа - День независимости Украины, 14 октября - День защитника Украины.
Так, в 2021 году для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, предлагают перенести рабочие дни с:
- пятницы 8 января на субботу 16 января;
- понедельника 23 августа на субботу 28 августа;
- пятницы 15 октября на субботу 23 октября
Согласно проекту, специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни будет определять Национальный банк Украины.
Ранее мы писали о том, что в Украине сделают выходными шесть религиозных праздников.
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