В Украине сделают выходными шесть религиозных праздников [ Редактировать ]
В Офисе президента Украины предлагают предоставить государственный статус отдельным религиозным праздникам и рекомендовать работодателям предоставлять выходной день работнику, который отмечает один из этих праздников. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква, сообщает пресс-служба главы государства.
Предлагается предоставить государственный статус таким религиозным праздникам, как Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда. Согласно законопроекту, работодателю рекомендуется предоставлять выходной день сотруднику, который отмечает один из этих праздников в соответствии с принадлежностью к той или иной религиозной конфессии.
Такой подход позволит обеспечить "соблюдение традиций празднования" и "свободное вероисповедание без нарушений исконных традиций".
Философией этого документа является построение в Украине мультиконфесийного толерантного общества открытого типа. Ведь именно такие принципы воплощены в развитых демократических странах.
30 июля Зеленский издал указ, где поручил Кабмину "проработать вопрос о предоставлении государственного статуса отдельным религиозным праздникам" (Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, католическая Пасха - ред.). Правительство должно внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.
Ранее "Подробности" опубликовали список праздников и график выходных дней в 2020 году.
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