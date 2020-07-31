В Офисе президента Украины предлагают предоставить государственный статус отдельным религиозным праздникам и рекомендовать работодателям предоставлять выходной день работнику, который отмечает один из этих праздников. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква, сообщает пресс-служба главы государства.

Предлагается предоставить государственный статус таким религиозным праздникам, как Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда. Согласно законопроекту, работодателю рекомендуется предоставлять выходной день сотруднику, который отмечает один из этих праздников в соответствии с принадлежностью к той или иной религиозной конфессии.

Такой подход позволит обеспечить "соблюдение традиций празднования" и "свободное вероисповедание без нарушений исконных традиций".

Философией этого документа является построение в Украине мультиконфесийного толерантного общества открытого типа. Ведь именно такие принципы воплощены в развитых демократических странах.

30 июля Зеленский издал указ, где поручил Кабмину "проработать вопрос о предоставлении государственного статуса отдельным религиозным праздникам" (Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, католическая Пасха - ред.). Правительство должно внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.

Ранее "Подробности" опубликовали список праздников и график выходных дней в 2020 году.