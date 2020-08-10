На столичных Позняках строительный экскаватор вдавил легковой автомобиль, ударив по его крыше ковшом.

Об этом сообщает "Киев-Оперативный".

По информации, водитель спецтехники не заметил проезжающую легковушку и нанес ей повреждения ковшом.

Тракторист не увидел машину Renault, которая проезжала мимо, и задел ее крышу ковшом. Водитель Renault получил травму головы.

Отмечается, что инцидент произошел во время выполнения дорожных работ.

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