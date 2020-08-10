В Киеве экскаватор "разнес" легковушку (видео) [ Редактировать ]
На столичных Позняках строительный экскаватор вдавил легковой автомобиль, ударив по его крыше ковшом.
Об этом сообщает "Киев-Оперативный".
По информации, водитель спецтехники не заметил проезжающую легковушку и нанес ей повреждения ковшом.
Тракторист не увидел машину Renault, которая проезжала мимо, и задел ее крышу ковшом. Водитель Renault получил травму головы.
Отмечается, что инцидент произошел во время выполнения дорожных работ.
Читайте также, водитель экскаватора по неосторожности раздавил напарника. Трагедия произошла в Черновицкой области.
по теме
В жуткой аварии на Столичном шоссе в Киеве погибли три человека (фото, видео)
Спасателям с помощью гидравлического аварийно-спасательного комплекта пришлось вырезать двух раненых из груды металла
В Киеве внедорожник "влетел" в грузовик, есть жертвы (видео)
Движение на Надднепрянском шоссе в направлении Дарницкого моста затруднено
В Киеве водитель избил велосипедиста из-за замечания (видео)
Водитель избил велосипедиста за сделанное замечание
В Киеве двое мужчин угнали маршрутку (видео)
Мужчины угнали транспортное средство во время того, как водитель отошел от маршрутки
В поезде "Укрзализныци" пьяный пассажир пытался задушить проводника (видео)
Злоумышленника задержала полиция