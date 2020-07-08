На Позняках произошла стрельба [ Редактировать ]
В среду, 8 июля, в Киеве, на улице Саломеи Крушельницкой, в жилом комплексе произошла стрельба. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
По камерам видеонаблюдения видно, что четыре человека бегали за автомобилем Toyota и стреляли. После того, как Toyota уехала, - те четверо сели в Volkswagen и помчались за ней.
Через некоторое время стрелявшие вернулись, чтобы собрать гильзы.
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