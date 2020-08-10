Ливанское правительство уходит в отставку [ Редактировать ]
Фото: SocialistNews
В Ливане один за одним увольняются министры.
Об этом сообщает Al Jazeera.
По информации, министр юстиции Мари Клод Наджм призвала провести досрочные выборы в стране и обратилась к остальным членам правительства с предложением последовать ее примеру.
Отмечается, что свои должности успели покинуть: министр информации Маналь Абдель Самад и министр окружающей среды Дамиянос Каттара. Кроме того, о сложении мандатов объявили девять депутатов ливанского парламента.
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