В Ливане один за одним увольняются министры.

Об этом сообщает Al Jazeera.

По информации, министр юстиции Мари Клод Наджм призвала провести досрочные выборы в стране и обратилась к остальным членам правительства с предложением последовать ее примеру.

Отмечается, что свои должности успели покинуть: министр информации Маналь Абдель Самад и министр окружающей среды Дамиянос Каттара. Кроме того, о сложении мандатов объявили девять депутатов ливанского парламента.

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