В Бейруте идут уличные бои (видео) [ Редактировать ]
В столице Ливана Бейруте чудовищный по силе взрыв аммиачной селитры в порту вызвал массовые протесты граждан, недовольных ситуацией в стране. В воскресенье, 9 августа, участники протестных акций захватили ряд министерств, и начали штурм здания парламента.
Возле него идут столкновения протестантов с полицией, центр города затянут дымом от пожаров и слезоточивым газом. Сообщается, что силовики применяют резиновые пули для разгона людей. В ходе столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте пострадали сотни людей.
Протестующие требуют, чтобы президент Ливана Мишель Аун и правительство ушли в отставку. Граждане Ливана обвиняют власти в преступной халатности, коррупции и неумении управлять страной.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Бейруте погиб украинец.
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