Выходные в Киеве: куда пойти 15-16 августа (афиша) [ Редактировать ]
Рабочая неделя плавно подходит к концу. Впереди нас ждут долгожданные выходные. Самое время продумать, чем вы будете заниматься на досуге. Мы собрали для вас мероприятия, которые подготовили организаторы для киевлян на 15-16 августа.
Кураж Базар
Возвращение с карантина стало для "Куража" возможностью вернуться к двум своим страстям: дневным вечеринкам и барахолке. Для каждого мероприятия команда с любовью отбирает самые интересные, необычные, модные предметы с разных барахолок Европы.
На этот раз рассказываем историю нескольких предметов с историей. Увидеть их и приобрести гости смогут на "Кураже" уже 15-16 августа в ангаре Rotten Ambar.
- Когда: 25-26 июля, с 12:00
- Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1
- Сколько стоит: 150 гривен
Выставка "Сто дней одиночества"
В пространстве Kooperativ представят экспозицию, посвященную 100 дням с начала карантина. В ней примут участие украинские художники, фотографы и дизайнеры. Выставка посвящена людям, которые остались на карантина один на один со своими страхами, мечтами и самим собой.
- Когда: 1-31 августа, пт - с 16:00 до 18:00, сб, вс - с 10:00 до 17:00, пн-чт - выходные
- Где: Kooperativ, улица Сечевых Стрельцов, 23а
- Все подробности по ссылке.
Фестиваль "Лето на ВДНГ"
Киевлянам предлагают сходить в контактный зоопарк, взять напрокат велосипед и ролики, устроить себе пикник, покататься на треке на автомоделях или посетить конный клуб. Вскоре здесь откроются и другие развлекательные локации.
- Когда: с 12 мая
- Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1
- Все подробности по ссылке.
Выставка "Живые драконы и волшебные деревья"
На территории ВДНХ работает новый фэнтези-парк под открытым небом, на котором киевляне могут полюбоваться анимированными драконами из сказочных историй, древних мифов, книг, фильмов и видеоигр.
Все скульптуры размещены в сказочных декорациях и экспозициях, которые дополняют мир драконов.
- Когда: ежедневно, с 10:00 до 20:00
- Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1
Выставка цветов ко Дню независимости
На Спивочем поле откроется традиционная ярмарка в честь Дня независимости Украины. На локации уже высадили более 300 тысяч цветов, создали множество интересных композиций в стиле вселенных Angry Birds, Белоснежки, Алладина, Микки Мауса и многих других фильмов и мультиков.
- Когда: 14 августа - 13 сентября, с 10:00 до 20:00
- Где: Спивоче Поле, улица Лаврская, 33.
- Сколько стоит: детский билет - 25 гривен, взрослый - 100 гривен, действуют скидки для льготников.
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