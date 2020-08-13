Рабочая неделя плавно подходит к концу. Впереди нас ждут долгожданные выходные. Самое время продумать, чем вы будете заниматься на досуге. Мы собрали для вас мероприятия, которые подготовили организаторы для киевлян на 15-16 августа.

Кураж Базар

Возвращение с карантина стало для "Куража" возможностью вернуться к двум своим страстям: дневным вечеринкам и барахолке. Для каждого мероприятия команда с любовью отбирает самые интересные, необычные, модные предметы с разных барахолок Европы.

На этот раз рассказываем историю нескольких предметов с историей. Увидеть их и приобрести гости смогут на "Кураже" уже 15-16 августа в ангаре Rotten Ambar.

Когда: 25-26 июля, с 12:00

Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1

Сколько стоит: 150 гривен

Выставка "Сто дней одиночества"

В пространстве Kooperativ представят экспозицию, посвященную 100 дням с начала карантина. В ней примут участие украинские художники, фотографы и дизайнеры. Выставка посвящена людям, которые остались на карантина один на один со своими страхами, мечтами и самим собой.

Когда: 1-31 августа, пт - с 16:00 до 18:00, сб, вс - с 10:00 до 17:00, пн-чт - выходные

Где: Kooperativ, улица Сечевых Стрельцов, 23а

Все подробности по ссылке.

Фестиваль "Лето на ВДНГ"

Киевлянам предлагают сходить в контактный зоопарк, взять напрокат велосипед и ролики, устроить себе пикник, покататься на треке на автомоделях или посетить конный клуб. Вскоре здесь откроются и другие развлекательные локации.

Когда: с 12 мая

Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1

Все подробности по ссылке.

Выставка "Живые драконы и волшебные деревья"

На территории ВДНХ работает новый фэнтези-парк под открытым небом, на котором киевляне могут полюбоваться анимированными драконами из сказочных историй, древних мифов, книг, фильмов и видеоигр.

Все скульптуры размещены в сказочных декорациях и экспозициях, которые дополняют мир драконов.

Когда: ежедневно, с 10:00 до 20:00

Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1

Выставка цветов ко Дню независимости

На Спивочем поле откроется традиционная ярмарка в честь Дня независимости Украины. На локации уже высадили более 300 тысяч цветов, создали множество интересных композиций в стиле вселенных Angry Birds, Белоснежки, Алладина, Микки Мауса и многих других фильмов и мультиков.