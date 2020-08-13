Сотрудники милиции перекрыли проходы к Площади Независимости в Минске.

Об этом сообщает ТАСС.

По информации, возле здания правительства разместилась спецтехника для разгона митингующих.

Также наряды сил правопорядка стянуты к зданию администрации президента, там находится более десятка автобусов с ОМОНом и спецтехника для разгона протестующих.

Отмечается, что по всей территории Беларуси проходят акции протеста, также остановились и госпредприятия.

Читайте также, в результате протестов в Беларуси задержаны 3 тысячи человек. Митингующие и журналисты были задержаны в Гомеле, Барановичах, Гродно, Витебске, Могилеве, Молодечно, Щучине, Бобруйске, Мядели, Полоцке и других городах.