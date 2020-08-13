Протесты в Беларуси: силовики оцепили административные здания [ Редактировать ]
Сотрудники милиции перекрыли проходы к Площади Независимости в Минске.
Об этом сообщает ТАСС.
По информации, возле здания правительства разместилась спецтехника для разгона митингующих.
Также наряды сил правопорядка стянуты к зданию администрации президента, там находится более десятка автобусов с ОМОНом и спецтехника для разгона протестующих.
Отмечается, что по всей территории Беларуси проходят акции протеста, также остановились и госпредприятия.
Читайте также, в результате протестов в Беларуси задержаны 3 тысячи человек. Митингующие и журналисты были задержаны в Гомеле, Барановичах, Гродно, Витебске, Могилеве, Молодечно, Щучине, Бобруйске, Мядели, Полоцке и других городах.
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