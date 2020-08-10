Протесты в Беларуси: задержаны 3 тысячи человек [ Редактировать ]
Три тысячи человек были задержаны в ходе протестов в Беларуси. Треть из них - в Минске. Об этом сообщили в МВД страны, пишет ТАСС.
Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях было задержано около 3 тыс. человек. Из них около тысячи в Минске и более двух в других регионах республики.
Также участники протеста и журналисты были задержаны в Гомеле, Барановичах, Гродно, Витебске, Могилеве, Молодечно, Щучине, Бобруйске, Мядели, Полоцке и других городах.
По данным ведомства, в ходе протестов пострадали 50 гражданских и 39 правоохранителей.
В ходе незаконных акций 9 августа пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц. Погибших нет. Обращаем внимание, что распространяемая в некоторых интернет-изданиях информация является полным фейком.
Ранее мы писали о том, что произошло в Беларуси.
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