Три тысячи человек были задержаны в ходе протестов в Беларуси. Треть из них - в Минске. Об этом сообщили в МВД страны, пишет ТАСС.

Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях было задержано около 3 тыс. человек. Из них около тысячи в Минске и более двух в других регионах республики.

Также участники протеста и журналисты были задержаны в Гомеле, Барановичах, Гродно, Витебске, Могилеве, Молодечно, Щучине, Бобруйске, Мядели, Полоцке и других городах.

По данным ведомства, в ходе протестов пострадали 50 гражданских и 39 правоохранителей.

В ходе незаконных акций 9 августа пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц. Погибших нет. Обращаем внимание, что распространяемая в некоторых интернет-изданиях информация является полным фейком.

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