В Минске люди с оружием захватывают офисы [ Редактировать ]
В четверг, 13 августа, в Беларуси вооруженные люди в черной одежде ворвались в офис "Яндекса" в Минске. Работники компании заблокированы в здании. Об этом сообщает "Лента дня".
Позже в "Яндексе" подтвердили, что в их офисе находятся люди с оружием
Вслед за "Яндексом" пришли и за работниками минского офиса Uber.
Офисы расположены в разных частях города, компании пытаются узнать подробности и причины происходящего.
Напомним, что 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко (80% голосов), занимающий этот пост уже 26 лет. Второе место заняла оппозиционер Светлана Тихановская (10,09%).
Оппозиция не признала результаты выборов, а в Республике начались уличные протесты, которые жестко подавляют силовики.
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