"Морской специализированный порт НИКА-ТЕРА", входящий в Group DF Дмитрия Фирташа, одним из первых в Украине начал перевалку сои урожая 2020 года. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Grouр DF.

"Ника-тера" входит в число крупнейших украинских портов, занимающихся перевалкой сои и занимает 14% рынка.

"Соя - нишевый продукт. Годовой объем перевалки всей украинской сои, отправляемой на экспорт, составляет порядка 2,5 млн тонн. В прошедшем 2019/2020 маркетинговом году "МСП НИКА-ТЕРА" перевалил более 300 тыс. тонн этой культуры, что составило 14% от общего объема экспортированной с Украины сои", - прокомментировал Алим Агакишиев, начальник "МСП НИКА-ТЕРА".

Основными импортерами украинской сои являются Египет, Турция и Беларусь, на которые приходится около 60% всего экспорта. Наращивают также потребление украинской сои Египет и Италия.

Порт "Ника-тера" входит в группу компаний Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа с осени 2011 года. По данным пресс-службы Дмитрий Фирташ инвестировал в развитие порта более 1,5 млрд гривен. Крупнейшими инвестиционными проектами стали строительство современного зернохранилища силосного типа, строительство собственного железнодорожного комплекса, запуск комплекса по перевалке наливных грузов, увеличение причального фронта, а также постоянное расширение и модернизация технического парка и складских мощностей предприятия.