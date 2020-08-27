Водителей-лихачей будут наказывать по-новому [ Редактировать ]
В Эстонии введен новый тип наказания для нарушителей скоростного режима - успокоительная остановка. Соответствующее предложение правовой комиссии парламента 27 августа поддержало правительство страны, сообщает "Интерфакс".
В соответствии с новыми правилами, которые вступят в силу с 1 декабря, водитель, превысивший скорость не более чем на 20 км/час, сможет не платить штраф, а остановиться на 45 минут прямо на обочине, чтобы отдохнуть и успокоиться.
Сейчас за превышение скорости в Эстонии назначают штраф, сумма которого в евро рассчитывается как количество превышенных километров в час, умноженное на три.
С сентября 2019 года "успокоительная остановка" вместо штрафа применялась в качестве эксперимента. В полиции сообщали, что эта идея появилась после многочисленных опросов водителей. Как оказалось, лихачей больше страшит потерянное время при составлении протокола, чем небольшие штрафы, которые автоматически приходят по почте.
Ранее сообщалось, что во Франции за употребление наркотиков будут штрафовать на 200 евро.
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