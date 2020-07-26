С 1 сентября во Франции полицейские начнут штрафовать людей прямо на месте за употребление или хранение наркотиков. Об этом заявил премьер-министр Республики Жан Кастекс, передает AFP.

Размер штрафа составляет 200 евро, но, если потребитель дурмана оплатит квитанцию в течение двух недель, он получит скидку 50 евро. Если же штраф не будет оплачен в течение 45 дней, его размер вырастет до 450.

С помощью штрафов власти надеются справиться с эпидемией наркомании. Франция - крупнейший в Европе потребитель марихуаны и третья в Европе по потреблению кокаина.

Согласно действующему закону, принятому во Франции в 1970 году, употребление наркотиков наказывается лишением свободы на срок до одного года и штрафом в размере 3 750 евро. Однако на практике суды редко прибегают к таким наказаниям.

Теперь же полицейских наделили правом карать за употребление и хранение наркотиков. Штрафовать будут безотлагательно, прямо на месте, не доводя до суда. В последние недели новую систему "обкатывали" в нескольких городах страны, таких как Реймс и Ренн.

Ранее сообщалось, что в Италии перехватили 14 тонн "наркотика джихада" на $1 млрд.