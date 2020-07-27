Эстония продлила запрет на международное авиасообщение [ Редактировать ]
Правительство Эстонии приняло решение продлить ограничение на международное авиасообщение до 31 августа. Власти ограничили прямые авиарейсы только для семи стран, в перечень которых Украина не вошла. Об этом сообщил министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, передает ERR.
"В последние недели во многих странах возникли новые вспышки коронавируса. Поэтому мы решили продлить действие ограничений на целый месяц, а не пересматривать их каждые две недели", - отметил он.
Так, правительство не разрешило осуществлять прямые рейсы из Эстонии в Люксембург, Румынию, Болгарию, Швецию, Португалию, Испанию, Хорватию и Россию.
"В некоторых странах (например, Украине) ситуация постепенно улучшается, но открытие линий сразу же было бы преждевременным шагом", - добавил министр.
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