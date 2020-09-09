4 сентября командование ВВС Соединенных Штатов в Европе сообщило о том, что силами трех вылетевших с британской авиабазы бомбардировщиков B-52 "Стратосферная крепость" США провели "жизненно важные учения" в небе Украины. В-52 относятся к категории стратегических бомбардировщиков и способны нести ядерное оружие. Данное событие не имеет прецедентов в истории Украины: никогда ранее В-52 не использовались в территориальных пределах нашей страны.

Самолеты проникли в украинское воздушное пространство с территории Польши в районе Волыни. Затем последовали на юг, где пребывали вблизи Крыма. По сообщениям СМИ, в это же время над Николаевым находился британский многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon. Ядерные бомбардировщики Соединенных Штатов действовали в партнерском сопровождении истребителей Су-27 и МиГ-29 Вооруженных сил Украины. На перехват B-52 российская сторона направила четыре истребителя Су-80 и четыре истребителя Су-30.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" выражает исключительную степень обеспокоенности в связи с происходящими событиями. Налицо крайне опасный шаг по дальнейшей эскалации напряженности, связанной с военно-политической ситуацией вокруг Украины, постсоветского пространства и Черноморско-Каспийского региона, начало которой было положено еще в ходе развязанного в 2008 году режимом Саакашвили осетинского конфликта.

Правящие круги Украины, руководствуясь принципом "дурень думкою багатіє", наивно питают надежды на то, что такого рода сотрудничество с сильными мира сего якобы укрепит их внешнеполитический престиж и будет служить цели "сдерживания России". А на самом деле они в очередной раз подставляют под удар территорию нашей страны и безопасность украинского народа. Появление впервые в истории нашей страны иностранных ядерных бомбардировщиков над территорией Украины сложно расценивать иначе как зловещее предзнаменование. Усилился риск того, что украинская земля и дальше будет использоваться в целях геостратегической конфронтации и ей уготована роль Афганистана XXI столетия. Более того, обозначилась угроза обмена ядерными ударами на территории Украины. "Жизненно важные учения» могут превратить нашу землю в безжизненное пространство.

Соединенные Штаты, несомненно, были и остаются чрезвычайно могущественным и во многом ключевым фактором, определяющим динамику военно-политической ситуации в мире. Однако руководству Украины следует формировать повестку дня во взаимоотношениях с англосаксонским блоком, не руководствуясь лакейским принципом "чего изволите?", а преследуя цель деэскалации военной напряженности на постсоветском пространстве, представляющей угрозу выживанию украинского народа и государства.

В этой связи "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от руководства Украины не допускать в будущем пролетов над территорией нашей страны стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и направить свои усилия на радикальное снижение уровня военно-политической напряженности, что невозможно без полного и всеобъемлющего выполнения Минских соглашений.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"