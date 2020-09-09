Сегодня Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки должен был рассмотреть обострение ситуации на Донбассе. Однако, заседание перенесли из-за коронавируса. Об этом "РБК-Украина" сообщил член комитета Федер Вениславский.

По его данным, коронавирус выявлен у одного из сотрудников аппарата. Комитет не может проводить заседания в режиме онлайн, потому что на них озвучивается информация с грифом "секретно".

Сегодня депутаты должны были обсуждать ситуацию на Донбассе. В частности, нарушение перемирия со стороны боевиков и гибель украинского военнослужащего. Также на заседании планировали заслушать министра обороны.

Кроме того, на сайте Верховной Рады указано, что заседания комитета по вопросам национальной безопасности, проведение которых запланировали на 9 сентября 2020 года и 11 сентября 2020 года, отменены в связи с введением режима самоизоляции.

Ранее на Донбассе боевики нарушили тишину.