На Донбассе боевики нарушили тишину [ Редактировать ]
За сутки, 7 сентября, на Донбассе вооруженные формирования России один раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета боевики осуществили одиночные провокационные выстрелы в сторону позиций украинских воинов вблизи населенного пункта Каменка в Донецкой области.
"Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам. Украинские подразделения оружие в ответ не применяли", - отметили в штабе ООС.
С начала текущих суток, 8 сентября, на участках ответственности подразделений ВСУ нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня со стороны боевиков не зафиксировано.
По информации штаба ООС, в прифронтовых районах саперы ГСЧС разминировали почти два гектара территории и передали на уничтожение 41 взрывоопасный предмет.
Кроме того, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Сейчас работы ведутся на 42-х объектах.
Ранее мы писали о том, что во время следования к одному из очагов пожара на Донбассе военный автомобиль подорвался на неизвестном устройстве. Бойцов с ранениями различной степени тяжести эвакуировали в лечебное учреждение. Президент Украины Владимир Зеленский требует от России вмешаться в ситуацию с обострением на Донбассе и обстрелами украинских позиций.
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