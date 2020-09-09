Государственный долг Украины продолжает увеличиваться: на 1 августа он составил уже 2 триллиона 355 миллиардов гривен, что на 18% больше, чем на начало года. По словам народного депутата Сергея Лёвочкина, нынешняя финансовая политика власти лишает необходимого финансирования критически важные для страны направления.

"Несколько дней назад Минфин на погашение и выплату процентов по еврооблигациям потратил около 60 миллиардов гривен - то есть почти столько же, сколько было заложено в Фонд борьбы с коронавирусом. Но ситуация с задолженностью не улучшается, наоборот - с начала года госдолг увеличился на 18%. И у правительства нет какого-либо плана по сокращению этого бремени для бюджета страны", - заявил народный депутат.

По словам политика, в течение 2020 года только на выплату процентов по государственным заимствованиям уходит почти столько же, сколько тратится из всех бюджетов на медицину.

"В период экономического кризиса, усиленного последствиями пандемии, наращивать долги - это означает с каждым годом сокращать все больше социальных расходов. Такой путь губителен для страны. Нужно вложение средств в экономику, чтобы увеличить доходы бюджета. Уже очевидно, что для этого нужны совсем другие люди в правительственных кабинетах", - резюмировал Сергей Лёвочкин.