В Туркменистане расформировала в школах классы, где обучение проводится на русском языке. Об этом сообщило посольство России в стране. Такие действия объясняются невозможностью соблюдения карантинных мер в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Курс на ликвидацию русскоязычного образования был взят еще президентом республики Сапармуратом Ниязовым в середине 1990-х годов. При Ниязове в классы, где образование велось на русском языке, принимали только тех, у кого было второе российское гражданство или статус переселенца.

Последний выпуск учеников школ, где обучение велось только на русском языке, состоялся в 2002 году. После средние учебные заведения почти полностью перешли на туркменский.

Одновременно власти ввели визовый режим с Россией. Туркменистан превратился в самое закрытое государство постсоветского пространства.

По данным переписи 2012 года, на русскоязычных граждан приходилось 5% населения страны.

Ранее сообщалось, что в Туркменистане запретили продажу сигарет.