В Туркменистане временно закрыли для посещений и паломничеств мечети, церкви и мусульманские святыни, сообщает РИА "Новости". В туркменском Совете по делам религий заявили, что это "профилактическая мера противодействия распространению инфекционных заболеваний".

ТАСС со ссылкой на Туркменские железные дороги сообщил, что в стране с 16 по 23 июля приостанавливается движение поездов.

Во всех регионах государства в Средней Азии проводятся комплексные дезинфекционные работы в связи с тем, что в воздухе "установлено повышенное содержание пылевых частиц". Как сообщает информагентство "Туркменистан сегодня", это делается "для профилактики распространения на территории страны инфекционных заболеваний, вызывающих сегодня серьезную озабоченность всего человечества".

По официальным данным, в Туркменистане не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19. О коронавирусной инфекции не упоминают в государственных средствах массовой информации или медицинских брошюрах, распространяемых в школах, больницах и на производствах.

13 марта президент страны Гурбангулы Бердымухамедов рекомендовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством - дымом местного растения гармалы.

С 6 июля в Туркменистане находилась делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения. Как сообщает TurkmenPortal, 15 июля на брифинге глава делегации Катрин Смолвуд признала, что в Туркменистане нет коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Казахстане ввели двухнедельный общенациональный карантин.