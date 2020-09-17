В Украине вернут "бэйби-боксы" [ Редактировать ]
Верховная Рада решила вернуть родителям новорожденных "Пакеты малыша", которые минувшим летом пытались заменить денежной суммой. Соответствующее решение было принято в первом чтении, его поддержали 316 парламентариев.
"Пакеты малыша" ввели в Украине в 2018 году, в него входил набор необходимых новорожденному вещей. Но в июле 2020 года "бэйби-боксы" решили заменить выдачей родителям денежной суммы в 5 тысяч гривен, которые предполагалось переводить на специальную карту. Решение о монетизации соцпомощи приняли из-за проблем с тендерными закупками.
Однако Детский фонд ООН призвал Кабмин сохранить "пакеты малыша" и не заменять их денежными выплатами.
Тем временем Министерство социальной политики Украины инициирует создание интернет-платформы для монетизации пособия "Пакет малыша".
"Ведомство совместно с Ассоциацией производителей Украины намерено обсудить этот вопрос с национальными производителями детских товаров и другими субъектами хозяйствования в сфере торговли детскими товарами", - сообщает Минсоцполитики.
В частности, стороны намерены разработать единые квалификационные требования к участникам платформы, определить единые правила сотрудничества для честной, прозрачной конкуренции и обсудить предложения от участников, по выгодным условиям по реализации социальной программы.
Отмечается, что создание интернет-платформы, на которой будут размещены детские товары национальных производителей и "Пакет малыша" в натуральной форме, позволит роженицам легко выбрать и приобрести необходимые товары.
Ранее сообщалось, что в Херсоне женщина повесилась с ребенком на руках. К счастью, ее успели спасти.
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