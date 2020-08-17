В Херсоне женщина повесилась с ребенком на руках/ Фото: gazeta.a42.ru

В Херсоне женщина пыталась покончить жизнь самоубийством, держа ребенка на руках. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.

На линию правоохранителей позвонили очевидцы, которые рассказали, что на берегу реки в Корабельном районе видели женщину, она вела себя странно. По их словам, женщина кричала, бросалась камнями и оскорбляла маленькую девочку.

На место выехала полиция. Они не увидели там ни женщину, ни заявителей. Потому полицейские начали осматривать прилегающую территорию.

Они обнаружили женщину в лесополосе. Та была повешена на ветке дерева и еще подавала признаки жизни. При этом она держала ребенка на руках.

Участковые бросились спасать женщину и совместными усилиями вытащили самоубийцу из петли. Полицейские успокоили 3-летнего ребенка, подарив игрушки, пообщались с женщиной и вызвали скорую помощь.

Полицейские установили, что женщине 20 лет, она была в состоянии наркотического опьянения. По ее словам, причиной такого решения стали проблемы в семье и нежелание воспитывать ребенка.

Бригада скорой медицинской помощи транспортировала самоубийцу в больницу для оказания медицинской помощи. Ребенка направили в детскую больницу, пока с девочкой все хорошо. Ее изъяли из семьи и направили в "Центр социально-психологической реабилитации для детей". О данном факте полицейские сообщили службу по делам детей.

Сейчас предоставляется правовая квалификация события, женщина будет привлечена к административной ответственности.

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