В польском городе Зелена-Гура ученица местной школы напала с ножом на трех девочек.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Происшествие случилось утром. Двое из пострадавших получили ножевые ранения в спину, еще одну ранили в бровь.

Около 9 утра (10:00 по киевскому времени) полиции сообщили о том, что 17-летняя ученица лицея напала с ножом на трех школьниц из других классов.

Отмечается, что нападавшая находится в участке, решается вопрос о квалификации уголовного производства.

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