В одной из школ Китая учитель до смерти избил 10-летнюю школьницу за неправильный ответ на уроке математики.

Об этом сообщает Daily Star.

Мужчина, в виду разрешения в школах страны телесных наказаний, вел себя очень жестоко - бил школьницу по голове и ставил ее на колени на глазах у ее одноклассников.

Отмечается, что когда истязания закончились девочка почувствовала себя плохо и к ней прибыли медики, которые увезли ребенка в больницу, где он и умер. Полиция начала расследование. Учителя-убийцу и директора школы отстранили от работы.

Читайте также, в школе китайского города Фуцзянь учительница всячески оскорбляла школьника, страдающего онкологическим заболеванием. Она утверждала, что ребенок может "заразить" других учащихся.