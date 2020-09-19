Смерть за ошибку: учитель жестоко убил школьницу [ Редактировать ]
В одной из школ Китая учитель до смерти избил 10-летнюю школьницу за неправильный ответ на уроке математики.
Об этом сообщает Daily Star.
Мужчина, в виду разрешения в школах страны телесных наказаний, вел себя очень жестоко - бил школьницу по голове и ставил ее на колени на глазах у ее одноклассников.
Отмечается, что когда истязания закончились девочка почувствовала себя плохо и к ней прибыли медики, которые увезли ребенка в больницу, где он и умер. Полиция начала расследование. Учителя-убийцу и директора школы отстранили от работы.
Читайте также, в школе китайского города Фуцзянь учительница всячески оскорбляла школьника, страдающего онкологическим заболеванием. Она утверждала, что ребенок может "заразить" других учащихся.
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