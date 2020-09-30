Фокін вважає, що проти армійців воюють бойовики і найманці з 30 країн світу

Українська делегація у Тристоронній контактній групі відреагувала на резонансні заяви Вітольда Фокіна. Напередодні заступник голови делегації України в ТКГ на парламентському комітеті заявив, що не бачить жодного підтвердження того, що на Донбасі триває війна між Україною та Росією.

За його словами, там проти армійців воюють бойовики і найманці з 30 країн світу. У ТКГ зазначили - війну на територію України принесла саме Росія і це незмінна державна позиція.

Нагадаю, пана Фокіна запросили на засідання комітету через його попередню скандальну заяву про амністію для бойовиків та особливий статус для Донбасу. На засіданні вирішили звернутися до президента і рекомендувати вивести Фокіна зі складу перемовників.