У ТКГ засудили Фокіна за заяву про війну на Донбасі [ Редактировать ]
Українська делегація у Тристоронній контактній групі відреагувала на резонансні заяви Вітольда Фокіна. Напередодні заступник голови делегації України в ТКГ на парламентському комітеті заявив, що не бачить жодного підтвердження того, що на Донбасі триває війна між Україною та Росією.
За його словами, там проти армійців воюють бойовики і найманці з 30 країн світу. У ТКГ зазначили - війну на територію України принесла саме Росія і це незмінна державна позиція.
Нагадаю, пана Фокіна запросили на засідання комітету через його попередню скандальну заяву про амністію для бойовиків та особливий статус для Донбасу. На засіданні вирішили звернутися до президента і рекомендувати вивести Фокіна зі складу перемовників.
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