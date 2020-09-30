Реформи Державної архітектурно-будівельної інспекції, надрокористування та приєднання споживачів до електромереж обговорили напередодні на засіданні Національної ради реформ під головуванням Володимира Зеленського.

Зустріч відбулася у Вінниці в межах робочої поїздки глави держави до області. Президент хоче і надалі проводити засідання у виїзному форматі, адже це долучає до роботи людей, для яких ці реформи провадять.

Володимир Зеленський, президент України:

І мені здається, в цілому, цей формат виїзних регіональних засідань національної ради реформ чи засідань наших депутатів чи засідань урядових в регіонах України говорить про те, що ми зовсім по-іншому ставимося до наших регіонів України. Все ж таки реформи відбуваються не на Банковій, не в стінах Верховної Ради України і не в Кабміні, а вони перш за все для людей, які там не знаходяться.