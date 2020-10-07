Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Roland Garros [ Редактировать ]
Источник: wikipedia.org
Испанец Рафаэль Надаль победил итальянца Янника Синнера в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) и вышел в полуфинал. Матч длился 2 часа 50 минут и завершился со счетом 7:6 (7:4), 6:4, 6:1.
В полуфинале 9 октября Надаль сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом, который обыграл австрийского теннисиста Доминика Тима в четвертьфинале. Впервые с 2015 года Тим не сыграет в полуфинале турнира.
Россиянин Андрей Рублев за выход в полуфинал сразится с греком Стефаносом Циципасом.
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Его призовой фонд составляет 38 млн евро.
Напомним, что Турниры Большого шлема - четыре самых крупных ежегодных теннисных турнира:
- Открытый чемпионат Австралии;
- Открытый чемпионат Франции;
- Уимблдонский турнир;
- Открытый чемпионат США.
Напомним, что украинская теннисистка победила на старте юниорского "Ролан Гаррос".
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