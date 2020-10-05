Украинская теннисистка победила на старте юниорского "Ролан Гаррос" [ Редактировать ]
Дарья Лопатецкая провела первый поединок в юниорской сетке Открытого чемпионата Франции по теннису, передает Теннисный портал Украины.
В стартовом матче 17-летняя украинка одержала победу над 13-летней представительницей Чехии Брендой Фругвиртовой, которой организаторы турнира предоставили "wild card" - 6:1, 7:6 (3).
Как мы ранее сообщали, что непобедимый украинский боксер разгромил 18-го по счету соперника.
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