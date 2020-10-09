В Украине прошли испытания первой партии неуправляемых авиационных ракет РС-80, изготовленных для Минобороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГК "Укроборонпром".

Огневые испытания прошли успешно, подтвердив соответствие продукции техническим требованиям и высоким стандартам качества.

Изделия готовы к досрочной передачи заказчику.

PC-80 - это неуправляемый реактивный снаряд воздушного базирования с кумулятивно-осколочной боевой частью. Предназначен для поражения бронированных и небронированных наземных целей. Ракеты РС-80 могут применяться не только для комплектации авиации, но также в составе вооружения перспективных наземных платформ и на десантно-штурмовых.

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