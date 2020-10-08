Украина и Британия создадут ракетный катер - Минобороны [ Редактировать ]
Украина и Великобритания намерены совместно создать ракетный катер с учетом пожелания украинских военных. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Украину намерены посетить британские эксперты для проведения консультаций. Они прибудут в ближайшее время
Соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи украинского министра обороны Андрея Тарана с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллесом.
В ведомстве отметили, что речь идет не только о кораблях, но и о развитии инфраструктуры, адаптированной для взаимодействия с военно-морской мощью НАТО.
Ранее мы писали о том, что 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами государств "Большой семерки" (G7) и Европейского союза. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию вокруг Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины.
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