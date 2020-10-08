Украина и Великобритания намерены совместно создать ракетный катер с учетом пожелания украинских военных. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Украину намерены посетить британские эксперты для проведения консультаций. Они прибудут в ближайшее время

Соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи украинского министра обороны Андрея Тарана с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллесом.

В ведомстве отметили, что речь идет не только о кораблях, но и о развитии инфраструктуры, адаптированной для взаимодействия с военно-морской мощью НАТО.

Ранее мы писали о том, что 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами государств "Большой семерки" (G7) и Европейского союза. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию вокруг Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины.