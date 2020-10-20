Практически все приложения на смартфоне могут собирать информацию о его владельце. Об этом предупреждают эксперты по кибербезопасности, пишет "Газета.ру".

Для этого они используют камеру, микрофон, данные о геолокации и поисковые запросы. При этом все необходимые разрешения на "слежку" предоставляет им сам пользователь при первом запуске сервиса, когда видит соответствующий запрос на экране. Владелец гаджета машинально щелкает все галочки в списке.

Такая "слежка" со стороны мобильных приложений по факту не является нелегальной, ведь пользователь сам обменивает свою персональную информацию на функционал сервиса.

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Все собранные о пользователях данные анализируются, а затем продаются, чаще всего - для рекламных целей. Зная о привычках и предпочтениях человека, рекламодателям проще настраивать под него свои объявления.

Пользователь может предпринять как минимум одну действенную меру, чтобы избежать слежки со стороны рекламодателей. Для этого необходимо в настройках смартфона в разделе "Приложения" отключить доступ к микрофону, динамикам, камере и геолокации для всех установленных социальных сетей и онлайн-площадок. Такой шаг значительно уменьшит количество контекстной рекламы, появляющейся на сайтах.

После того как приложение получает возможность пользоваться микрофоном и динамиком, оно может записывать фрагменты разговоров пользователя. Есть ряд слов-триггеров, которые могут пробудить телефон по аналогии с фразами "окей, Google" или "привет, Siri".

Как только гаджет фиксирует такой триггер, он записывает фрагмент разговора, а потом отправляет его через приложения, которые установлены на смартфон, например, Facebook или Instagram.

О прослушке говорит, если телефон живет своей жизнью, например включается-выключается сам по себе. Еще один признак - телефон перегревается, когда вы его не используете.

Чтобы проверить, не стали ли вы жертвой прослушки, необходимо проверить список приложений, установленных на смартфон. Там не должно быть сервисов, которые вы не устанавливали.

Необходимо регулярно проверять список установленных приложений или пользоваться антивирусным ПО, которое может распознавать подобные программы.

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