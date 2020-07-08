В среду, 8 июля, Министерство юстиции зарегистрировало приказ о порядке регистрации и применения программных регистраторов расчетных операций, изданный министерством финансов. Об этом сообщает Минфин.

Также Минюст зарегистрировал приказ об утверждении форм и содержания расчетных документов: порядки регистрации, ведения реестра и применения программных регистраторов расчетных операций, определение диапазона, выдачи, резервирования, использования фискальных номеров, присваиваемых электронным расчетным документам во время работы регистраторов.

Бесплатное фискальное приложение для программного регистратора расчетных операций с 1 августа 2020 года будет доступно для полноценного использования всеми желающими.

Использование РРО для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей станет обязательным с 1 января 2021 года.

Ранее в ОП инициируют закон, запрещающий публикацию прослушки чиновников.