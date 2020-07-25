Apple выпустили "хакерский" смартфон [ Редактировать ]
Корпорация Apple создала IPhone, который будут реализовывать среди тех, кто хочет найти уязвимости в системе безопасности IOS.
Об этом сообщает пресс-служба Apple.
По информации, такой iPhone имеет упрощенный доступ к системным файлам. Получить его можно бесплатно при условии участия в программе по тестированию программного обеспечения. Apple обещает выплатить вознаграждение до 1 миллиона долларов тем, кто найдет уязвимости в системе в рамках программ Apple Security Bounty.
Отмечается, что для участия в программе нужно подать заявку на официальном сайте компании. К конкурсу допустили также и бывших сотрудников корпорации Apple.
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