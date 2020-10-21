В Киеве мужчина набросился с ножом на пассажиров автобуса [ Редактировать ]
В столице нетрезвый мужчина ранил ножом двух пассажиров рейсового автобуса, который направлялся в Харьков. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Злоумышленник спровоцировал конфликт, после чего ранил мужчину и женщину.
Он цеплялся к другим лицам, а человек, который сидел рядом с ним, хотел успокоить. На это злоумышленник достал нож и начал провоцировать оппонента на драку. Во время потасовки фигурант нанес 34-летнему потерпевшему резаную рану руки, а когда бросился наутек, то поранил палец на руке еще и женщине.
Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Правоохранители возбудили дело по факту хулиганства. Нарушителю грозит до 7 лет лишения свободы.
Фото: Нацполиция
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