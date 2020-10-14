У Києві ножем у шию поранили роздавача агітаційних газет [ Редактировать ]
У Києві ножем у шию поранили роздавача агітаційних газет. Чоловік у критичному стані. Нападника поліція вже затримала.
Очевидці кажуть: агресивний чоловік чіплявся навмисно до волонтерів, ті його ігнорували. А коли один з хлопців відвернувся - зловмисник дістав ножа і штрикнув ножем того у шию.
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