"Слуги народа" хотят узнать позицию Арестовича по Донбассу [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В парламентской фракции "Слуга народа" возмущены назначением военного обозревателя Алексея Арестовича спикером в Трехсторонней контактной группе по Донбассу от Украины. Об этом передает "УНН".
Арестовича будут вызывать на заседание фракции для разговора, сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.
Я буду требовать, чтобы он все-таки был вызван на фракцию. Также хотелось бы, чтобы были представители Офиса Президента. Потому что Арестович неоднократно негативно высказывался в сторону политики и программных задач партии, в отношении Президента Украины. Нам бы хотелось понимать, какая на сегодняшний день его позиция.
Парламентарий будет настаивать, чтобы заседание фракции провели в ближайшее время.
Члены фракции возмущены в данном случае. Потому что, на наш взгляд, это не та кандидатура, которая могла бы быть компромиссным спикером и участником ТКГ от Украины. Арестович, он, по мнению многих депутатов, имеет негативную репутацию. Он много высказывался негативно в отношении Президента Украины, поэтому не знаю, как он может представлять Украину.
Ранее сообщалось, что Зеленский хочет привлечь в ТКГ представителей религиозных организаций.
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