Депутаты возмущены назначением Арестовича в ТКГ и хотят заслушать его на фракции Источник: Facebook

В парламентской фракции "Слуга народа" возмущены назначением военного обозревателя Алексея Арестовича спикером в Трехсторонней контактной группе по Донбассу от Украины. Об этом передает "УНН".

Арестовича будут вызывать на заседание фракции для разговора, сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

Я буду требовать, чтобы он все-таки был вызван на фракцию. Также хотелось бы, чтобы были представители Офиса Президента. Потому что Арестович неоднократно негативно высказывался в сторону политики и программных задач партии, в отношении Президента Украины. Нам бы хотелось понимать, какая на сегодняшний день его позиция.

Парламентарий будет настаивать, чтобы заседание фракции провели в ближайшее время.

Члены фракции возмущены в данном случае. Потому что, на наш взгляд, это не та кандидатура, которая могла бы быть компромиссным спикером и участником ТКГ от Украины. Арестович, он, по мнению многих депутатов, имеет негативную репутацию. Он много высказывался негативно в отношении Президента Украины, поэтому не знаю, как он может представлять Украину.

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет привлечь в ТКГ представителей религиозных организаций.