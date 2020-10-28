Назначен новый спикер украинской делегации в ТКГ [ Редактировать ]
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук назначил нового спикера, который будет отвечать за информационную политику делегации. Им стал блогер Алексей Арестович.
Соответствующую информацию опубликовал сам Арестович в Facebook.
По его словам, он назначен советником делегации по информационной политике с полномочиями "единого голоса" относительно информирования СМИ, международных партнеров и народа Украины.
Алексею Арестовичу 45 лет. Он родился в Грузии. Учился в киевской школе № 178, затем поступил на биологический факультет университета им. Тараса Шевченко, затем - в Одесский институт сухопутных войск.
Он является военным и политическим обозревателем, блогером. С 1999 по 2005 годы работал в Главном управлении разведки под руководством Игоря Смешко.
Ранее сообщалось, что Зеленский хочет привлечь в ТКГ представителей религиозных организаций.
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