Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук назначил нового спикера, который будет отвечать за информационную политику делегации. Им стал блогер Алексей Арестович.

Соответствующую информацию опубликовал сам Арестович в Facebook.

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По его словам, он назначен советником делегации по информационной политике с полномочиями "единого голоса" относительно информирования СМИ, международных партнеров и народа Украины.

Алексею Арестовичу 45 лет. Он родился в Грузии. Учился в киевской школе № 178, затем поступил на биологический факультет университета им. Тараса Шевченко, затем - в Одесский институт сухопутных войск.

Он является военным и политическим обозревателем, блогером. С 1999 по 2005 годы работал в Главном управлении разведки под руководством Игоря Смешко.

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет привлечь в ТКГ представителей религиозных организаций.