Украинская звезда и телеведущая Леся Никитюк разозлила поклонников, показав новое фото на своей странице в Instagram.

На фото звезда позирует в черных коротеньких шортах и топе. Дополнили образ массивные украшения и широкая шляпа.

Фанатам понравился образ Леси, так как он выгодно подчеркивал фигуру ведущей.

"Ох эти ножки", "Красотка, Ле", "Очень красивая", "А ножки-то!", - написали в комментариях поклонники.

Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк поразила фанатов смешным видео.

Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.