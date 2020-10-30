Леся Никитюк похвасталась стройными ногами (фото) [ Редактировать ]
Украинская звезда и телеведущая Леся Никитюк разозлила поклонников, показав новое фото на своей странице в Instagram.
На фото звезда позирует в черных коротеньких шортах и топе. Дополнили образ массивные украшения и широкая шляпа.
Фанатам понравился образ Леси, так как он выгодно подчеркивал фигуру ведущей.
"Ох эти ножки", "Красотка, Ле", "Очень красивая", "А ножки-то!", - написали в комментариях поклонники.
Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк поразила фанатов смешным видео.
Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.
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