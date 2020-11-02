По территории Филиппин пронесся разрушительный тайфун "Гони". Об этом сообщает агентство ТАСС.

В результате стихийного бедствия погибли 10 человек, среди которых пятилетний ребенок, еще трое пропали без вести.

Мы считаем, что несколько человек были похоронены заживо.

Отмечается, что мощные порывы ветра поразили прибрежные города Филиппин, в то время как реки, вышедшие из берегов, затопили уже несколько сел.

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