Филиппины всколыхнуло мощное землетрясение [ Редактировать ]
На востоке Филиппин, в регионе Самар, произошло землетрясение магнитудой 6,6. В прибрежном районе зафиксированы разрушения. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Reuters.
Очаг залегал в море на глубине 30 км. Стихия повредила некоторые дома и имущество в прибрежном районе.
Сейсмологическое агентство Филиппин заявило, что землетрясение не создало угрозу цунами, но риск повторных подземных толчков остается.
И хотя информация о жертвах отсутствовала, местные жители города Катайнган сообщали, что это было самое сильное землетрясение в этом районе за последнее время: мебель и вещи в домах сотрясались и падали, стены зданий покрылись трещинами, а некоторые рухнули.
Филиппины с населением 107 миллионов человек расположены на "огненном кольце" - поясе вулканов, окружающих Тихий океан, который также подвержен землетрясениям.
Ранее на дне Атлантического океана обнаружили загадочное явление.
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