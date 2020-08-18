На востоке Филиппин, в регионе Самар, произошло землетрясение магнитудой 6,6. В прибрежном районе зафиксированы разрушения. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Reuters.

Очаг залегал в море на глубине 30 км. Стихия повредила некоторые дома и имущество в прибрежном районе.

Сейсмологическое агентство Филиппин заявило, что землетрясение не создало угрозу цунами, но риск повторных подземных толчков остается.

И хотя информация о жертвах отсутствовала, местные жители города Катайнган сообщали, что это было самое сильное землетрясение в этом районе за последнее время: мебель и вещи в домах сотрясались и падали, стены зданий покрылись трещинами, а некоторые рухнули.

Филиппины с населением 107 миллионов человек расположены на "огненном кольце" - поясе вулканов, окружающих Тихий океан, который также подвержен землетрясениям.

Ранее на дне Атлантического океана обнаружили загадочное явление.