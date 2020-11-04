Попри відсутність офіційних результатів, Трамп і Байден оголосили себе переможцями. Голосування по всій країні завершилося. Останні виборчі дільниці зачинилися в штатах Аляска та Гаваї. І зараз триває підрахунок голосів.

Як повідомляє CNN, наразі кандидат від демократів Джо Байден випереджає чинного Главу держави - республіканця Дональда Трампа.

За попередніми результатами, Байден має 238 голосів від Колегії виборників, натомість Трамп - 213. Для перемоги - одному з кандидатів на президентське крісло необхідно отримати 270 голосів.