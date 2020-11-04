Трамп і Байден оголосили себе переможцями виборів в США [ Редактировать ]
Попри відсутність офіційних результатів, Трамп і Байден оголосили себе переможцями. Голосування по всій країні завершилося. Останні виборчі дільниці зачинилися в штатах Аляска та Гаваї. І зараз триває підрахунок голосів.
Як повідомляє CNN, наразі кандидат від демократів Джо Байден випереджає чинного Главу держави - республіканця Дональда Трампа.
За попередніми результатами, Байден має 238 голосів від Колегії виборників, натомість Трамп - 213. Для перемоги - одному з кандидатів на президентське крісло необхідно отримати 270 голосів.
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У США завершилося голосування по всій країні. Зачинилися останні виборчі дільниці в штатах Аляска та Гаваї. Триває підрахунок голосів на виборах президента
За попередніми результатами, Байден має 223 голоси від Колегії виборників, натомість Трамп - 174. Для перемоги - одному з кандидатів на президентське крісло необхідно отримати 270 голосів
Трамп і Байден йдуть практично поруч - і кожен кандидат вже публічно висловив впевненість, що саме у нього перемога у кишені. Як все відбувається?