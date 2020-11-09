Кубу накрило Етою: тайфун затопив вулиці [ Редактировать ]
Тропічний шторм Ета вдарив по Кубі. У воді опинилися сотні населених пунктів, до підтоплення готується і столиця Гавана.
Через наближення стихії свої домівки покинули десятки тисяч острів'ян. Збитки від повеней та сильного вітру ще рахують.
Перед тим Ета накоїла лиха в Центральній Америці, десятки жертв, зруйновані селища. Далі шторм просувається у бік Флориди. Там вже оголосили про імовірність торнадо.
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