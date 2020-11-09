Перед тим Ета накоїла лиха в Центральній Америці

Тропічний шторм Ета вдарив по Кубі. У воді опинилися сотні населених пунктів, до підтоплення готується і столиця Гавана.

Через наближення стихії свої домівки покинули десятки тисяч острів'ян. Збитки від повеней та сильного вітру ще рахують.

Перед тим Ета накоїла лиха в Центральній Америці, десятки жертв, зруйновані селища. Далі шторм просувається у бік Флориди. Там вже оголосили про імовірність торнадо.