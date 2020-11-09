Пандемия COVID-19: в ВОЗ дали прогноз [ Редактировать ]
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассчитывают, что к весне 2021 года ситуация в борьбе с пандемией коронавируса может серьезно измениться. Основной расчет на вакцину от заболевания. Об этом заявил советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард.
Он отметил, что к марту ситуация может измениться в лучшую сторону благодаря исключительной работе во всем мире.
"К этому времени у нас уже будут не только средства защиты в достаточном количестве, но также и вакцины", - отметил Эйлвард.
Также в ВОЗ рассчитывают на появление средств для самостоятельного тестирования на коронавирус.
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