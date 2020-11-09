Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассчитывают, что к весне 2021 года ситуация в борьбе с пандемией коронавируса может серьезно измениться. Основной расчет на вакцину от заболевания. Об этом заявил советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард.

Он отметил, что к марту ситуация может измениться в лучшую сторону благодаря исключительной работе во всем мире.

"К этому времени у нас уже будут не только средства защиты в достаточном количестве, но также и вакцины", - отметил Эйлвард.

Также в ВОЗ рассчитывают на появление средств для самостоятельного тестирования на коронавирус.

Ранее в Украине запретили все плановые операции и госпитализации.