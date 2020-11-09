В Украине запретили все плановые операции и госпитализации [ Редактировать ]
С понедельника, 9 ноября, в Украине запрещены все плановые операции и госпитализации. Разрешается прием только неотложных больных и пациентов с COVID-19.
Ситуация с коронавирусом крайне напряженная, заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"С понедельника все плановые операции и госпитализации в наших больницах запрещены. Больницы принимают только ургентных больных и с COVID-19", - сказал Ляшко.
Он отметил, что пока страна справляется с наплывом больных.
Также он сообщил, что на селекторных совещаниях с президентом Владимиром Зеленским и главой ОП Андреем Ермаком принято решение увеличить количество коек в медицинских учреждениях для коронавирусных больных. Вместо 50 тысяч коек планируют создать 80 тысяч. В течение месяца 60 тысяч коек оборудуют кислородом.
Ранее сообщалось, что Украина переходит на второй этап реагирования на коронавирус.
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