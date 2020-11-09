С понедельника, 9 ноября, в Украине запрещены все плановые операции и госпитализации. Разрешается прием только неотложных больных и пациентов с COVID-19.



Ситуация с коронавирусом крайне напряженная, заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"С понедельника все плановые операции и госпитализации в наших больницах запрещены. Больницы принимают только ургентных больных и с COVID-19", - сказал Ляшко.

Он отметил, что пока страна справляется с наплывом больных.



Также он сообщил, что на селекторных совещаниях с президентом Владимиром Зеленским и главой ОП Андреем Ермаком принято решение увеличить количество коек в медицинских учреждениях для коронавирусных больных. Вместо 50 тысяч коек планируют создать 80 тысяч. В течение месяца 60 тысяч коек оборудуют кислородом.

Ранее сообщалось, что Украина переходит на второй этап реагирования на коронавирус.

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