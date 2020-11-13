ГРУ Росії курувало медіапроєкт, що поширював фейки про MH17. Таке з'ясували у спільному розслідуванні The Insider та Bellingcat. Ідеться про діяльність Bonanza Media, що представило альтернативну версію катастрофи MH17.

Розслідувачі вивчили дзвінки та листування і дійшли висновку, що діяльністю цього так званого проєкту курував полковник ГРУ Сергій Чебанов. Bonanza Media публікували документи, що буцімто підтверджували російську позицію з приводу катастрофи "Боїнга" про те, що російський "Бук" не збивав літак. Насправді ж в опублікованих даних таких тверджень не було.