У Молдові Мая Санду перемагає на президентських виборах [ Редактировать ]
Мая Санду перемагає на президентських виборах у Молдові. ЦВК уже опрацювала 99,5 % бюлетенів. Санду, кандидат від проєвропейських сил набирає 57 % підтримки. У її опонента, чинного президента країни, який займає проросійську позицію, Ігоря Додона, 43 проценти.
Активність у другому турі перегонів становила 53%. Рекордна кількість виборців прийшла на дільниці за кордоном - понад 15 відсотків. Саме зарубіжні голоси Ігор Додон вважає сфальсифікованими та заявляє про порушення на дільницях.
по теме
Чинний глава країни Ігор Додон перед другим туром виборів - викликав свою опонентку Майю Санду на дебати
За попередніми результатами, Байден має 223 голоси від Колегії виборників, натомість Трамп - 174. Для перемоги - одному з кандидатів на президентське крісло необхідно отримати 270 голосів
Після підрахунку 99 відсотків бюлетенів - колишня прем'єр-міністр країни Майя Санду випереджає чинного главу держави Ігоря Додона
Єврошантаж та заборона на в'їзд угорським чиновникам - через що знову посварились Київ та Будапешт?
Мерів обирали в семи містах Кам'янці-Подільському, Сумах, Одесі, Краматорську, Херсоні, Луцьку та Українці. У ЦВК на підрахунок голосів є п'ять днів. Імена переможців мають повідомити до п'ятниці