Мая Санду перемагає на президентських виборах у Молдові. ЦВК уже опрацювала 99,5 % бюлетенів. Санду, кандидат від проєвропейських сил набирає 57 % підтримки. У її опонента, чинного президента країни, який займає проросійську позицію, Ігоря Додона, 43 проценти.

Активність у другому турі перегонів становила 53%. Рекордна кількість виборців прийшла на дільниці за кордоном - понад 15 відсотків. Саме зарубіжні голоси Ігор Додон вважає сфальсифікованими та заявляє про порушення на дільницях.